 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСборная Украины назвала состав на стартовый этап Кубка мира по биатлону

Сборная Украины назвала состав на стартовый этап Кубка мира по биатлону


фото: suspilne.media
Сборная Украины по биатлону определилась с составом на первый этап Кубка мира в финском Контиолахти

Об этом сообщает "Общественное" .

Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра уже определился с составом команды на первые этапы Кубка мира в Контиолахти.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк.

Женщины: Елена Пидгрушная, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Юлия Джима, Дарья Блашка, Екатерина Бех.

Новый сезон Кубка мира по биатлону начнется 28 ноября двумя индивидуальными гонками. В Контиолахти состоятся сразу два этапа Кубка мира.

На личные гонки Кубка мира Украина сможет выставлять по пять биатлонистов как у мужчин, так и у женщин.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

15 ноября, 2020 воскресенье

14 ноября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать