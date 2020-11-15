Сборная Украины назвала состав на стартовый этап Кубка мира по биатлону
Об этом сообщает "Общественное" .
Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра уже определился с составом команды на первые этапы Кубка мира в Контиолахти.
Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк.
Женщины: Елена Пидгрушная, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Юлия Джима, Дарья Блашка, Екатерина Бех.
Новый сезон Кубка мира по биатлону начнется 28 ноября двумя индивидуальными гонками. В Контиолахти состоятся сразу два этапа Кубка мира.
На личные гонки Кубка мира Украина сможет выставлять по пять биатлонистов как у мужчин, так и у женщин.
- 11 ноября стало известно, что украинские биатлонисты Дмитрий Пидручный и Вита Семеренко примут участие в Рождественской гонке 2020 .
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