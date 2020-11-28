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Espreso.tvМирБританские истребители перехватили российские военные Ту-142 вблизи Шотландии

Британские истребители перехватили российские военные Ту-142 вблизи Шотландии


фото: raf.mod.uk
Истребители Королевских ВВС перехватили российские самолеты Ту-142 в Северном море вблизи Шотландии

Об этом сообщает командование Королевских военно-воздушных сил.

Отмечается, что истребители Typhoon сил быстрого реагирования были направлены на перехват российских военных самолетов, которые выполняли полет над Северным морем вблизи Шотландии.

Королевские ВВС опубликовали фото одного из перехваченных самолетов ВМФ РФ с бортовым номером RF-34057.

Всего было зафиксировано два российских самолета Tу-142, которые находились в международном воздушном пространстве вблизи Великобритании.

"Чтобы противостоять этой провокационной деятельности и снизить риски, связанные с полетами российских военных самолетов в этом оживленном районе международного воздушного пространства, истребители Великобритании внимательно следили за действиями российских военных самолетов", - заявили в британских ВВС.

  • В сентябре сообщалось, что истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО в течение недели восемь раз поднимались в воздух , чтобы сопровождать российские военные самолеты.

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