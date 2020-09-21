Истребители НАТО 8 раз за неделю перехватывали самолеты РФ в Балтии
Об этом сообщается на сайте Минобороны Литвы, передает Укринформ.
"14-20 сентября истребители, которые выполняют функции воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии, восемь раз идентифицировали и сопровождали военные самолеты РФ, пролетали в международном воздушном пространстве над Балтийским морем", - говорится в сообщении.
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14, 15 сентября, 16 сентября (два случая), 17 сентября (дважды), 20 сентября (дважды) сопровождались российские самолеты моделей Ил-20, Су-27, Су-35, Ту-160, Ил -38, летевшие в международном воздушном пространстве из Калининграда на материковую часть РФ или в обратном направлении.
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