Истребители НАТО 8 раз за неделю перехватывали самолеты РФ в Балтии

21 сентября, 2020, 20:23

Истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО в течение недели восемь раз поднимались в воздух, чтобы сопровождать российские военные самолеты

Об этом сообщается на сайте Минобороны Литвы, передает Укринформ.

"14-20 сентября истребители, которые выполняют функции воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии, восемь раз идентифицировали и сопровождали военные самолеты РФ, пролетали в международном воздушном пространстве над Балтийским морем", - говорится в сообщении.

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14, 15 сентября, 16 сентября (два случая), 17 сентября (дважды), 20 сентября (дважды) сопровождались российские самолеты моделей Ил-20, Су-27, Су-35, Ту-160, Ил -38, летевшие в международном воздушном пространстве из Калининграда на материковую часть РФ или в обратном направлении.