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Espreso.tvОбществоБезсмертный: Зеленский загнал себя в угол. Кремль будет его добивать

Безсмертный: Зеленский загнал себя в угол. Кремль будет его добивать

Президент Украины Владимир Зеленский загнал себя в угол. У него выхода нет. А это значит, что Кремль будет просто добивать его. В этом случае атаковать можно, что на линии фронта, что экономически, что за столом переговоров - где угодно

Об этом заявил дипломат, политик Роман Бессмертный в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Эспрессо".

"По сути, этот угол, в который загнал себя Зеленский, начиная от мира в глазах (ред. Путина) и "какая разница?" - это источник всех проблем. Потому что на самом деле это была дорога, которая была легко прогнозируемой, с точки зрения действий Кремля. И найдет ли на сегодняшний день Зеленский выход, сохранившись как президент - это еще большой знак вопроса. Потому что эмоции, эмоциональное нарастание протеста в Украине - будут расти. Оно сейчас еще будет подогретое тем, что в полномочия вступят местные депутаты, новоизбранные сельские, поселковые, городские головы. И пример Львова - это только начало ", - отметил политик.

Бессмертный добавил: "Что на поверхности абсолютно четко, то это полный развал государственного менеджмента. Уже видно, как ни правительство, ни президент не справляются с ситуацией управления. И поэтому эти случаи: то обвинить Конституционный суд и требовать его развала, то еще на кого-то показать пальцем - они будут сейчас очень часты. То есть, с моей точки зрения, президент Зеленский сейчас будет совершать действия - искать крайнего, "искать невестку". И я не случайно говорил о том, что жду правительство, потому что, если бы там не показывали пальцем, найти ресурсы можно только через правительство. Это означает, что Зеленский будет сдавать правительство спасая себя ".

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