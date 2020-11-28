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Espreso.tvМирБелорусские банки переключают на российский аналог SWIFT, - СМИ

Белорусские банки переключают на российский аналог SWIFT, - СМИ

На этой неделе некоторые белорусские банки получили от Нацбанка письмо с просьбой обеспечить подключение к российской системе "Сервис-бюро СПФС" - это российская система передачи финансовых сообщений, что является аналогом международной системы SWIFT

Об этом минской газете Наша Нива сообщили источники в банковской сфере, передает Еспресо.TV.

Через SWIFT по умолчанию работают почти все банки мира, с его помощью происходят транзакции между банками в ведущих валютах.

"Отключение SWIFT - это одна из возможных, но не особо реальных санкций, о которых говорят противники режима Лукашенко", - отмечает издание.

"В случае если какие-то белорусские банки попадут под санкции, ограничивающие их доступ к международным системам переводов, они смогут наладить платежи через банки России", - считает белорусская экономистка Екатерина Борнукова.

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В самом Нацбанке газете ответили, что в Беларуси осталось еще несколько не подключенных к СПФС банков.

"Сервис-бюро передачи финансовых сообщений Банка России на базе ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр", которое создано для предоставления банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям услуг по передаче финансовых сообщений формата SWIFT нерезидентами Беларуси, создано и введено в промышленную эксплуатацию с 29 ноября 2019 года.

На данный момент 7 белорусских банков уже являются пользователями "Сервис-бюро СПФС", 5 банков - на заключительном этапе подключения. Другие банки рассматривают возможности и осуществляют оценку внутренних ресурсов и готовности своих систем для подключения к "Сервис-бюро СПФС", - сообщили в пресс-службе Нацбанка Беларуси.

  • Напомним, российской министр иностранных дел Сергей Лавров во время недавней встречи с белорусским самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко пообещал ему всестороннюю помощь и поддержку.

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