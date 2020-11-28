Байден победил в коррумпированных штатах за счет "коммунистов", - Трамп

28 ноября, 2020, 10:51

Американский президент Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал результаты президентских выборов в США, на которых больше голосов досталось кандидату от демократов Джо Байдену, отметив, что тот проиграл в крупных городах, а выиграл в одних из наиболее коррумпированных

Об этом Еспресо.TV сообщает со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У Байдена плохие результаты в крупных городах (по данным Politico), за исключением Детройта (больше голосов, чем людей!), Филадельфии, Атланты и Милуоки, где ему было необходимо одержать победу. Неудивительно, что все они расположены в важнейших "шатких" штатах, давно известных своей политической коррумпированностью!" - написал Трамп в Twitter.

Ранее в пятницу Трамп в очередной раз обвинил демократов в фальсификации результатов выборов.

Он назвал чиновников в Джорджии и Пенсильвании "врагами государства" и "коммунистами", которые помогли Байдену выиграть выборы путем фальсификации результатов.

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Одновременно Трамп заявлял, что признает победу кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах, если коллегия выборщиков проголосует за него. Он добавил, что если коллегия выборщиков подтвердит победу Байдена, "они совершат ошибку", но, тем не менее, он откажется от власти и покинет Белый дом.

До сих пор республиканцы гарантировали себе 50 мест в Сенате, демократы - 48. Для контроля над верхней палатой Конгресса США необходим 51 голос, поэтому республиканцам достаточно победы в Джорджии одного из кандидатов. В случае равного распределения голосов решающий переходит к вице-президенту.

По итогам выборов в палату представителей демократы сохранили контроль над нижней палатой Конгресса.