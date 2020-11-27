Федеральный суд в Филадельфии отклонил иск Трампа о фальсификациях, его юристы планируют идти в Верховный

27 ноября, 2020, 22:41

Юристы президента США Дональда Трампа проиграли в федеральном апелляционном суде в Филадельфии обжалование результатов выборов в штате

Об этом сообщает АР .

Адвокаты Трампа пообещали обратиться в Верховный суд, несмотря на оценку судей, что "требования кампании не имеют никакой сути".

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