Жеребьевка ЧМ-2022: сборная Украины узнала потенциальных соперников

27 ноября, 2020, 14:12

Сборная Украины по футболу во время жеребьевки чемпионата мира-2022 будет находиться во второй корзине

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Корзины для жеребьевки ЧМ-2022 сформированы по рейтингу ФИФА. В европейской зоне будет сформировано 10 групп по 5-6 команд. Победители групп напрямую выйдут в финальную часть, а команды, которые финишируют вторыми - сыграют в стыковых матчах.

Украина, которая занимает в рейтинге ФИФА 24-ю позицию, будет находиться во второй корзине. Жеребьевка квалификационного раунда чемпионата мира-2022 состоится в Цюрихе 7 декабря.

Состав корзин при жеребьевке ЧМ-2022:

Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды.

Корзина 2: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.

Корзина 3: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.

Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург.

Корзина 5: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.

Корзина 6: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар и Сан-Марино.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Квоты конфедераций останутся на прежнем уровне: Африка, КАФ - 5, Азия, АФК - 4.5 (без учета принимающей страны), Европа, УЕФА - 13, Северная и Центральная Америка, КОНКАКАФ - 3.5, Австралия и Океания, ОФК - 0.5, Южная Америка , КОНМЕБОЛ - 4.5.

Напомним, 25 ноября УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины по футболу в матче 6-го тура Лиги наций против Швейцарии.

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