В Украине запустили сбор средств на продолжение строительства Музея Голодомора: цель собрать 60 млн грн за три года

27 ноября, 2020, 16:16

В Украине запустили кампанию по сбору средств "Зерна правды", которая преследует цель - собрать 60 млн грн строительство II очереди Национального музея Голодомора

Об этом сообщает НВ.

По замыслу авторов инициативы, деньги, собранные на платформе, позволят создать комплекс мирового уровня.

За первую неделю кампания собрала более 150 тыс. грн.

Сбор средств продлится три года по ссылке. Его будут сопровождать акции, мероприятия, выставки и роуд-шоу в странах с многочисленной украинской диаспорой, чтобы поддержать проект.

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"Миллионы украинцев, убитых во время Голодомора, были лишены не просто своей жизни, у их потомков забрали право на память о них. До сих пор, приходя в Зал памяти в Киеве, беря в руки "Национальную книгу памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине" многие проверяют своих родовые фамилии в мартирологе. Поэтому каждый новый документ, каждое новое имя, а затем и все дела памяти - это попытка дать голос нашим жертвам", - сообщил председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда развития Мемориала жертв Голодомора Иван Васюник.