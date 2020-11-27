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Espreso.tvОбществоВ Норвегии подготовят петицию о признании Голодомора геноцидом украинского народа

В Норвегии подготовят петицию о признании Голодомора геноцидом украинского народа

В Норвегии инициируют создание петиций о признании Голодомора геноцидом и сооружении мемориала украинцам, погибшим во время Второй мировой войны

Об этом сообщает посольство Украины в Норвегии.

Посол Вячеслав Яцюк выразил надежду на признание Норвегией Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, а также поддержку сооружения в городе Осло мемориала украинцам, погибшим в годы Второй мировой войны на территории Норвегии.

Основатель общественной организации "Поддержка народа Украины" Пер-Коре Холдал и украинская исследовательница Оксана Гук предложили подготовить общественные петиции в парламент и правительство о признании Норвегией Голодомора геноцидом украинского народа и памяти украинцев, погибших в годы Второй мировой войны на территории Норвегии .

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