Укрзализныця планирует вернуть питание в поездах, но просит бизнес подсказать приемлемый "карантинный" формат
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
"Укрзализныця призывает бизнес подать идеи о введении новых услуг на вокзалах и в поездах. Прежде всего, это касается организации питания пассажиров во время путешествий. Конечно, с учетом эпидемической ситуации", - говорится в сообщении.
По словам директора филиала "Пассажирская компания" Укрзализныци Александра Перцовского, первое, над чем компания будет работать в ближайшее время - обеспечение пассажиров питанием во время путешествий.
"Есть коммерческие организации, готовые предоставлять такие услуги. Мы со своей стороны готовы стать платформой и тестировать различные форматы. Главное, что мы требуем, чтобы учитывались новые реалии, в частности, эпидемическая ситуация", - цитирует пресс-служба слова Перцовского.
В настоящее время компания рассматривает вариант интеграции в систему онлайн-продажи билетов опции заказа еды в поезде.
"Например, пассажиру будет предложено определенное меню, которое заранее будет подготовлено и передано в вагон проводникам согласно заказу. Компания ожидает инициатив со стороны бизнеса. Услуги можно будет протестировать, а затем провести открытый конкурс и масштабировать на все поезда", - пояснили в пресс-службе.
Кроме того, Перцовский отметил, что Укрзализныця готова рассмотреть бизнес-планы по предоставлению в поездах и других услуг: продажи периодических изданий, предоставления доступа к интернету и тому подобного.
Перцовский подчеркнул, что компания заинтересована в том, чтобы появлялись частные компании, которые будут развивать сегменты дополнительных услуг.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-