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Espreso.tvЭкономикаУкрзализныця планирует вернуть питание в поездах, но просит бизнес подсказать приемлемый "карантинный" формат

Укрзализныця планирует вернуть питание в поездах, но просит бизнес подсказать приемлемый "карантинный" формат


фото: ukrinform
Укрзализныця планирует вернуть питания в поездах, но просит бизнес подсказать форматы, которые были бы приемлемы в условиях карантина

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Укрзализныця призывает бизнес подать идеи о введении новых услуг на вокзалах и в поездах. Прежде всего, это касается организации питания пассажиров во время путешествий. Конечно, с учетом эпидемической ситуации", - говорится в сообщении.

По словам директора филиала "Пассажирская компания" Укрзализныци Александра Перцовского, первое, над чем компания будет работать в ближайшее время - обеспечение пассажиров питанием во время путешествий.

"Есть коммерческие организации, готовые предоставлять такие услуги. Мы со своей стороны готовы стать платформой и тестировать различные форматы. Главное, что мы требуем, чтобы учитывались новые реалии, в частности, эпидемическая ситуация", - цитирует пресс-служба слова Перцовского.

В настоящее время компания рассматривает вариант интеграции в систему онлайн-продажи билетов опции заказа еды в поезде.

"Например, пассажиру будет предложено определенное меню, которое заранее будет подготовлено и передано в вагон проводникам согласно заказу. Компания ожидает инициатив со стороны бизнеса. Услуги можно будет протестировать, а затем провести открытый конкурс и масштабировать на все поезда", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, Перцовский отметил, что Укрзализныця готова рассмотреть бизнес-планы по предоставлению в поездах и других услуг: продажи периодических изданий, предоставления доступа к интернету и тому подобного.

Перцовский подчеркнул, что компания заинтересована в том, чтобы появлялись частные компании, которые будут развивать сегменты дополнительных услуг.

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