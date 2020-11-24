Советник Ермака Милованов заявил, что Украина не получит транша МВФ до конца года

24 ноября, 2020, 08:19

Советник главы Офиса президента Андрея Ермака экс-министр экономики Тимофей Милованов заявил, что Украина не успевает получить транш Международного валютного фонда до конца года

Об этом Милованов заявил в программе "Свобода слова" на ICTV.

В то же время Милованов предположил, что Украина может достичь договоренностей с Фондом на рабочем уровне, что будет способствовать другим заимствованиям.

"Это позитивный сигнал финансовым рынкам, который позволяет Украине привлечь финансирование на тот период, пока будут продолжаться переговоры с МВФ, с приемлемыми процентами", - сказал Милованов.

Напомним, директор МВФ Кристалина Георгиева после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что для пересмотра программы сотрудничества необходимо "полное согласование действий".

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