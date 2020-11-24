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Espreso.tvОбществоСоветник Ермака Милованов заявил, что Украина не получит транша МВФ до конца года

Советник Ермака Милованов заявил, что Украина не получит транша МВФ до конца года

Советник главы Офиса президента Андрея Ермака экс-министр экономики Тимофей Милованов заявил, что Украина не успевает получить транш Международного валютного фонда до конца года

Об этом Милованов заявил в программе "Свобода слова" на ICTV.

В то же время Милованов предположил, что Украина может достичь договоренностей с Фондом на рабочем уровне, что будет способствовать другим заимствованиям.

"Это позитивный сигнал финансовым рынкам, который позволяет Украине привлечь финансирование на тот период, пока будут продолжаться переговоры с МВФ, с приемлемыми процентами", - сказал Милованов.

Напомним, директор МВФ Кристалина Георгиева после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что для пересмотра программы сотрудничества необходимо "полное согласование действий".

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