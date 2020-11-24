Советник Ермака Милованов заявил, что Украина не получит транша МВФ до конца года
Об этом Милованов заявил в программе "Свобода слова" на ICTV.
В то же время Милованов предположил, что Украина может достичь договоренностей с Фондом на рабочем уровне, что будет способствовать другим заимствованиям.
"Это позитивный сигнал финансовым рынкам, который позволяет Украине привлечь финансирование на тот период, пока будут продолжаться переговоры с МВФ, с приемлемыми процентами", - сказал Милованов.
Напомним, директор МВФ Кристалина Георгиева после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что для пересмотра программы сотрудничества необходимо "полное согласование действий".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
20 ноября, 2020 Виталий Портников: Маркарова не спасёт Зеленского
-
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
Читайте также
-
20 ноября, 2020 Виталий Портников: Маркарова не спасёт Зеленского
-
-