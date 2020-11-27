Тренер клуба УПЛ выздоровел после коронавируса
27 ноября, 2020, 18:08
Главный тренер футбольного клуба "Днепр-1" Игорь Йовичевич получил отрицательный тест на коронавирус
Об этом сообщает официальный сайт " Днепра-1 ".
Йовичевич поборол коронавирус и уже может вернуться к работе. Положительный тест на COVID-19 хорват получил неделю назад.
Йовичевич чувствует себя хорошо и готовит команду к матчу 11-го тура Украинской Премьер-лиги против донецкого "Шахтера", который состоится 28-го ноября.
- 22 апреля бывший главный тренер львовских "Карпат" Игорь Йовичевич возглавил загребское "Динамо" .
- 14 сентября сообщалось, что Йовичевич может стать новым главным тренером спортивного клуба "Днепр-1".
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