Тренер клуба УПЛ выздоровел после коронавируса

27 ноября, 2020, 18:08

Главный тренер футбольного клуба "Днепр-1" Игорь Йовичевич получил отрицательный тест на коронавирус

Об этом сообщает официальный сайт " Днепра-1 ".

Йовичевич поборол коронавирус и уже может вернуться к работе. Положительный тест на COVID-19 хорват получил неделю назад.

Йовичевич чувствует себя хорошо и готовит команду к матчу 11-го тура Украинской Премьер-лиги против донецкого "Шахтера", который состоится 28-го ноября.

22 апреля бывший главный тренер львовских "Карпат" Игорь Йовичевич возглавил загребское "Динамо" .

14 сентября сообщалось, что Йовичевич может стать новым главным тренером спортивного клуба "Днепр-1".