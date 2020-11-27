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Espreso.tvСпортТренер клуба УПЛ выздоровел после коронавируса

Тренер клуба УПЛ выздоровел после коронавируса


фото: scdnipro1.com.ua
Главный тренер футбольного клуба "Днепр-1" Игорь Йовичевич получил отрицательный тест на коронавирус

Об этом сообщает официальный сайт " Днепра-1 ".

Йовичевич поборол коронавирус и уже может вернуться к работе. Положительный тест на COVID-19 хорват получил неделю назад.

Йовичевич чувствует себя хорошо и готовит команду к матчу 11-го тура Украинской Премьер-лиги против донецкого "Шахтера", который состоится 28-го ноября.

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