Экс-тренер загребского "Динамо" может возглавить клуб УПЛ

14 сентября, 2020, 16:00

Хорватский специалист Йовичевич может стать новым главным тренером спортивного клуба "Днепр-1"

Об этом сообщает FCDnipro.com.

По информации источника, хорватский специалист придет в команду в случае отставки Дмитрия Михайленко. В ближайшее время состоится встреча исполнительного директора клуба Андрея Русола и Игоря Коломойского, на которой и будет принято решение о судьбе украинского тренера.

Последним местом работы Йовичевича было загребское "Динамо", которое он покинул в июле. Украинским фанам специалист известен благодаря работе в львовских "Карпатах"

22 апреля бывший главный тренер львовских "Карпат" Йовичевич возглавил загребское "Динамо".