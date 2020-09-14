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Espreso.tvСпортЭкс-тренер загребского "Динамо" может возглавить клуб УПЛ

Экс-тренер загребского "Динамо" может возглавить клуб УПЛ


фото: gnkdinamo.hr
Хорватский специалист Йовичевич может стать новым главным тренером спортивного клуба "Днепр-1"

Об этом сообщает FCDnipro.com.

По информации источника, хорватский специалист придет в команду в случае отставки Дмитрия Михайленко. В ближайшее время состоится встреча исполнительного директора клуба Андрея Русола и Игоря Коломойского, на которой и будет принято решение о судьбе украинского тренера.

Последним местом работы Йовичевича было загребское "Динамо", которое он покинул в июле. Украинским фанам специалист известен благодаря работе в львовских "Карпатах"

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