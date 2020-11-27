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Espreso.tvОбществоСинютка требует от городских властей Львова внедрить бесплатное тестирование и не воровать денег на закупках

Синютка требует от городских властей Львова внедрить бесплатное тестирование и не воровать денег на закупках


фото: fb
О бесплатных тестах не стоит спорить, их нужно внедрять

Об этом заявил в Facebook народный депутат от "Европейской Солидарности" Олег Синютка.

Политик напоминает, что количество заболеваний коронавирусом на Львовщине и в Украине только растет. Поэтому надо объединить все усилия для преодоления пандемии.

"Однако городские власти "застряли" в предвыборных обещаниях и в дальнейшем выясняет со мной отношения на страницах своих родственных медиаресурсов", - отметил Олег Синютка.

Следовательно, нардеп вынужден еще раз четко изложить свою позицию. Олег Синютка отмечает, что избирательная кампания для него завершена. "Не буду молчать о выгодной попытке мэрии растратить 700 тысяч гривен бюджетных средств при закупке тестов", - добавил политик. Однако, по его словам, выход прост - провести открытые разрекламированные публичные закупки с использованием сайта публичных закупок, на которые обязательно отправятся компании с лучшим ценовым предложением проверенных товаропроизводителей и качественной продукцией.

"Напоминаю, что ранее обнародовал как минимум два предложения, одно из которых по цене 170 гривен и протоколом забора биологического материала, полученного скребком из носоглотки. Это тест на антиген коронавируса", - написал Олег Синютка.

Политик убежден, что альтернативы бесплатному массовому тестированию нет.

"Я готов помочь мэрии организовать такое тестирование всеми возможными у меня, как народного депутата средствами. Давайте поможем львовянам преодолеть недуг и получим шанс избежать локдауну", - подчеркнул он.

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