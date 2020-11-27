СНБО готовит новое решение по войне на Донбассе, - Данилов

27 ноября, 2020, 16:33

Совет национальной безопасности и обороны готовит новое решение по ситуации на оккупированном Донбассе

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью изданию "Фокус".

"7 декабря 2019 года состоялось заседание СНБО, на котором были приняты пять вариантов развития ситуации на Донбассе. Открою небольшую тайну: готовится решение СНБО о ситуации в Донецкой и Луганской областях. Не знаю, каким оно будет - открытым или закрытым", - сообщил Данилов.

Советник делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович заявил, что РФ пытается отстраниться от признания Нормандского формата и работы Трехсторонней контактной группы.