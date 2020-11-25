Арестович: РФ пытается дезавуировать Нормандский формат и работу ТКГ, прикидываясь "посредником" в войне

25 ноября, 2020, 21:54

Советник делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович заявил, что РФ пытается отстраниться от признания Нормандского формата и работы Трехсторонней контактной группы

Об этом Арестович написал в Telegram.

"Мое личное мнение - РФ пытается дезавуировать и Нормандский формат, и работу ТКГ, и взяла курс на конфронтацию, вплоть до прямой лжи о том, что они якобы не сторона конфликта и якобы это Украина "...пригласила их побыть посредником". Мы им этого сделать не даем, подчеркивая, что решение на самом высоком уровне в Нормандском формате - основа урегулирования, берите на себя политическую ответственность за их выполнение, вы участник ТКГ и государство-подписант всех этих соглашений, начиная с лета 2014 года, и в общем-то у нас с вами - вооруженный конфликт из-за вашей вооруженной агрессии", - написал Арестович.

Советник делегации Украины в ТКГ предположил попытку россиян представить ситуацию так, будто Украина стремится отказаться от выполнения Минских соглашений.

"В ближайшее время, как мне кажется, следует ожидать попытку Кремля разыграть карту "Украина выходит из Минских соглашений", хотя на самом деле мы прямо требуем от РФ взять на себя ответственность за их выполнение", - добавил Арестович.

Советник украинской делегации отметил, что в Нормандском формате Франция и Германия поддерживают Украину.

"Если Путин еще не решил, как строить мост, вдоль или поперек, то год с момента фактического подписания им Парижских договоренностей, стремительно заканчивается. И кто-то окажется виноватым за их неполное выполнение. Кто? Франция и Германия за нас, выскочить из-под санкций Кремлю не удастся, как бы новые не наложили. Путин снова потеряет лицо, РФ, в очередной раз, международный авторитет. Отлично работает знаменитая российская вертикаль власти - не могут выполнить решение собственного президента", - написал Арестович.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина в ТКГ требует от РФ и ОБСЕ расследовать убийство украинского военного российским снайпером и наказать виновных.

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