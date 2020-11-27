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Espreso.tvОбществоШевченковский суд оправдал бывшего судью Кицюка, который выносил приговоры активистам Майдана

Шевченковский суд оправдал бывшего судью Кицюка, который выносил приговоры активистам Майдана


фото: 5.ua
Шевченковский районный суд Киева оправдал экс-судью Печерского райсуда Виктора Кицюка, который незаконно судил участников Автомайдана во время Революции Достоинства

Об этом сообщил участник "Автомайдана", член правления адвокационного центр DEJURE Роман Маселко в Facebook .

"Финальный акт с трагикомедии правосудия под названием "Оправдать Кицюка любой ценой". Судья зачитывает оправдательный приговор судьи Кицюку. Прокурор даже не пришел", - написал он.

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UPD. Все, finita la comedia, приговор зачитан. Щебуняева "неожиданно" полностью оправдала Кицюка. Она не нашла состава ...

Опубликовано Roman Maselko Четверг, 26 ноября 2020 г.

Как сообщает 5 канал, судья Шевченковского суда Лидия Щебуняева объявила, что суд признал не доказано обвинение Кицюка в вынесении заведомо неправомерного решения и во вмешательстве в систему автоматизированного распределения дел. Отметив, что заслушанных свидетелей и доказательств прокуратуры недостаточно.

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