Разумков, Ермак и Шмыгаль 28 ноября проведут совещание по бюджету, - Железняк

27 ноября, 2020, 12:27

Разумков соберет глав фракций, а также пригласит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и представителей Офиса президента на совещание 28 ноября для согласования плана работы парламента в декабре, в частности, относительно принятия бюджета-2021, выхода из "антиконституционного кризиса" и поддержки бизнеса

Об этом в Telegram сообщил народный депутат партии "Голос" Ярослав Железняк.

"Завтра, в 11:00 субботы, глава парламента созывает большое совещание всех руководителей фракций парламента. Будут гости: премьер, глава Офиса президента и его замы", - написал нардеп.

По его словам, темой совещания станет работа Верховной Рады в декабре.

В частности, по информации Железняка, речь пойдет о принятии государственного бюджета Украины на 2021, законы по выходу из "конституционного кризиса" и закон о назначении главы Национального антикоррупционного агентства Украины (НАБУ). Кроме того, планируется обсуждение законопроектов по поддержке бизнеса и отсрочки обязательного внедрения регистраторов расчетных операций (РРО).

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