Разумков, Ермак и Шмыгаль 28 ноября проведут совещание по бюджету, - Железняк
Об этом в Telegram сообщил народный депутат партии "Голос" Ярослав Железняк.
"Завтра, в 11:00 субботы, глава парламента созывает большое совещание всех руководителей фракций парламента. Будут гости: премьер, глава Офиса президента и его замы", - написал нардеп.
По его словам, темой совещания станет работа Верховной Рады в декабре.
В частности, по информации Железняка, речь пойдет о принятии государственного бюджета Украины на 2021, законы по выходу из "конституционного кризиса" и закон о назначении главы Национального антикоррупционного агентства Украины (НАБУ). Кроме того, планируется обсуждение законопроектов по поддержке бизнеса и отсрочки обязательного внедрения регистраторов расчетных операций (РРО).
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