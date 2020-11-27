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Espreso.tvЭкономикаНе локдаун, а "рождественские каникулы": Марченко объяснил, как будут финансироваться программы поддержки бизнеса в случае усиления карантина"

Не локдаун, а "рождественские каникулы": Марченко объяснил, как будут финансироваться программы поддержки бизнеса в случае усиления карантина"


фото: epravda
Министр финансов Сергей Марченко назвал возможный локдаун "рождественскими каникулами" и объяснил, как будут финансироваться программы поддержки бизнеса и наемных работников в случае усиления карантина

Об этом он сказал в интервью BBC .

Давайте это событие разложим на части. Первое и главное - это "если". Если будет необходимость ввести локдаун, или, как я назвал бы, рождественские каникулы. И если будет такая необходимость, с учетом заполняемости коек в больницах, пандемической ситуации, развертывание коронакризиса - все должно быть четко обосновано, то действительно президент вышел с такой инициативой (поддержать бизнес - ред.) ", - цитирует издание слова Марченко.

По его словам, после внесения соответствующих проектов закона в Верховную Раду надо будет принимать решение на уровне бюджета. При этом он отметил, что необходимо разделять вопрос ликвидности и вопрос наличия средств в бюджете на выполнение целей, которые заложил президент.

"То есть законодательно и технически средства мы можем найти. Вопрос, который возникает и будет возникать, это вопрос ликвидности казначейского счета и возможности подкрепить соответствующими налогами или другими источниками финансирования этих расходов. Вот и все", - пояснил министр.

Он добавил, что сейчас есть соответствующий проект закона, который предусматривал дополнительные поступления в более 10 млрд грн в ковидний фонд.

"Мы на эти средства рассчитываем до конца года, и это является дополнительным источником, до сих пор не учтено в бюджете. И есть надежда, что этим источником мы сможем закрыть эти вопросы. Если возникнет такая необходимость - еще раз подчеркну", - отметил Марченко.

По его словам, сейчас президент и правительство "сработали на опережение", поскольку было много вопросов из-за того, что "бизнес страдает из-за карантина выходного дня".

"Есть инициатива, давайте сначала предложим, который может быть пакет помощи, а дальше все уже будет определять эпидемиологическая ситуация - будет использован этот пакет или нет", - резюмировал он.

  • Напомним, 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты по поддержке бизнеса и наемных работников в случае введения локдауну в связи с распространением COVID-19 в Украине.

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