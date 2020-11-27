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Espreso.tvОбществоНа Луганщине задержали военного, стрелявшего в своего сослуживца

На Луганщине задержали военного, стрелявшего в своего сослуживца

В одной из воинских частей на Луганщине пьяный военный стрелял в сослуживца

Об этом сообщает военная прокуратура в Facebook.

27 ноября по материалам прокуратуры открыто дело по факту огнестрельного ранения военнослужащего одной из частей в Луганской области.

Следствие заявляет, что 26 ноября пострадавшему прострелил правое бедро и левую ногу его пьяный сослуживец.

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По предварительным данным, преступление совершено из-за нарушения уставных взаимоотношений между военнослужащими.

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