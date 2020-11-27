На Луганщине задержали военного, стрелявшего в своего сослуживца
27 ноября, 2020, 21:25
В одной из воинских частей на Луганщине пьяный военный стрелял в сослуживца
Об этом сообщает военная прокуратура в Facebook.
27 ноября по материалам прокуратуры открыто дело по факту огнестрельного ранения военнослужащего одной из частей в Луганской области.
Следствие заявляет, что 26 ноября пострадавшему прострелил правое бедро и левую ногу его пьяный сослуживец.
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По предварительным данным, преступление совершено из-за нарушения уставных взаимоотношений между военнослужащими.
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