На Луганщине задержали военного, стрелявшего в своего сослуживца

27 ноября, 2020, 21:25

В одной из воинских частей на Луганщине пьяный военный стрелял в сослуживца

Об этом сообщает военная прокуратура в Facebook.

27 ноября по материалам прокуратуры открыто дело по факту огнестрельного ранения военнослужащего одной из частей в Луганской области.

Следствие заявляет, что 26 ноября пострадавшему прострелил правое бедро и левую ногу его пьяный сослуживец.

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По предварительным данным, преступление совершено из-за нарушения уставных взаимоотношений между военнослужащими.