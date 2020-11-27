На Донетчине задержали военного, который избил и поджег солдата
27 ноября, 2020, 19:42
В Донецкой области правоохранители задержали военного, который сильно избил и поджег солдата
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Военной прокуратурой Донецкого гарнизона задержан военнослужащий по факту нарушения уставных правил взаимоотношений, а также разбоя (ч. 2 ст. 406, ч. 1 ст. 187 УК Украины).
По предварительным данным, военный избил своего сослуживца.
Он избил солдата, облил горючей жидкостью, поджег, а также обокрал его.
Солдата доставили в больницу Торецка с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогами правой ноги.
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