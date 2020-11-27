На Донетчине задержали военного, который избил и поджег солдата

27 ноября, 2020, 19:42

В Донецкой области правоохранители задержали военного, который сильно избил и поджег солдата

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Военной прокуратурой Донецкого гарнизона задержан военнослужащий по факту нарушения уставных правил взаимоотношений, а также разбоя (ч. 2 ст. 406, ч. 1 ст. 187 УК Украины).

По предварительным данным, военный избил своего сослуживца.

Он избил солдата, облил горючей жидкостью, поджег, а также обокрал его.

Солдата доставили в больницу Торецка с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогами правой ноги.