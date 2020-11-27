Ляшко анонсировал новую стратегию правительства по противодействию COVID-19
Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.
"Наша основная задача - соблюдение эпидемических норм. Стратегию дальнейших действий правительства, как в эпидемическом, так и экономическом отношении, в ближайшее время озвучит премьер-министр", - сказал Ляшко.
Он добавил, что через 7 дней будут обнародованы результаты карантина выходного дня.
Читайте также: Нужно вводить локдаун, потому что карантин выходного дня не дал результата, - председатель Госпродпотребслужбы Киева
"Мы покажем полностью всю статистику - что было, что прогнозировалось, какие результаты. Сегодня нам необходимо пройти следующие выходные так, как там (в постановлении о карантине выходного дня, - ред.) прописано", - отметил Ляшко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-
-
Читайте также
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-