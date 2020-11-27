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Espreso.tvОбществоЛяшко анонсировал новую стратегию правительства по противодействию COVID-19

Ляшко анонсировал новую стратегию правительства по противодействию COVID-19


фото: interfax.ua
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль должен представить новую стратегию правительства по противодействию коронавирусу в ближайшее время

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

"Наша основная задача - соблюдение эпидемических норм. Стратегию дальнейших действий правительства, как в эпидемическом, так и экономическом отношении, в ближайшее время озвучит премьер-министр", - сказал Ляшко.

Он добавил, что через 7 дней будут обнародованы результаты карантина выходного дня.

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"Мы покажем полностью всю статистику - что было, что прогнозировалось, какие результаты. Сегодня нам необходимо пройти следующие выходные так, как там (в постановлении о карантине выходного дня, - ред.) прописано", - отметил Ляшко.

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