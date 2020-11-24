Еще два штата официально объявили о победе Байдена на президентских выборах

24 ноября, 2020, 22:01

В штатах Пенсильвания и Невада кандидат в президенты США Джо Байден объявлен победителем выборов

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Верховный суд Невады признал Байдена победителем на выборах в штате.

Из-за решения непартийных судей шесть голосов выборщиков Невады отдадут Байдену.

В Неваде Байден заручился поддержкой 50,06% голосов, а президент США Дональд Трамп получил голоса 47, 67% жителей штата.

Пенсильвания также объявила о победе Байдена.

"Как того требует федеральный закон, я подписал документ, который утверждает, что голоса выборщиков (от штата Пенсильвания) достаются Джо Байдену и Камали Харрис", - написал губернатор Пенсильвании Том Вулф в Twitter.

Напомним, 20 ноября пересчет результатов голосования на выборах президента США в штате Джорджия подтвердил победу демократа Джо Байдена .