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Espreso.tvОбществоВ Офисе президента заявили, что вопрос новых выборов в Раду не стоит на повестке дня

В Офисе президента заявили, что вопрос новых выборов в Раду не стоит на повестке дня

Вопрос о проведении досрочных парламентских выборов неактуален

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью изданию "Гордон".

"Вопрос того, что выборы будут весной, например, - этого вопроса, судя по тому, что я вижу, нет вообще на повестке дня. Все понимают, что есть вопросы по работе, но мы стараемся их как-то решить, консолидировать единство фракций, особенно "Слуги народа", - сказал Тимошенко.

Он добавил, что партии после выборов не распускают штабы - это "нехорошо".

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"Сейчас другие силы делают то, что просто нивелируют решение народа, с каждым днем все больше и больше, для того чтобы приблизить момент парламентских выборов и попытаться выйти на разговор о том, что нужна коалиция", - заявил заместитель руководителя ОП.

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