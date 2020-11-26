В Офисе президента заявили, что вопрос новых выборов в Раду не стоит на повестке дня
Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью изданию "Гордон".
"Вопрос того, что выборы будут весной, например, - этого вопроса, судя по тому, что я вижу, нет вообще на повестке дня. Все понимают, что есть вопросы по работе, но мы стараемся их как-то решить, консолидировать единство фракций, особенно "Слуги народа", - сказал Тимошенко.
Он добавил, что партии после выборов не распускают штабы - это "нехорошо".
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"Сейчас другие силы делают то, что просто нивелируют решение народа, с каждым днем все больше и больше, для того чтобы приблизить момент парламентских выборов и попытаться выйти на разговор о том, что нужна коалиция", - заявил заместитель руководителя ОП.
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