"Ситуация часто резко меняется": в ОПУ прокомментировали вероятность победы Разумкова на выборах президента

26 ноября, 2020, 16:40

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не был бы избран сейчас президентом

Об этом он заявил в интервью изданию "Гордон".

"Разумков - человек команды, спикер Рады. Я не знаю, какие у него есть личные амбиции, хочет ли он потом идти баллотироваться в президенты. Украина - это страна, где политическая ситуация часто резко меняется. Я не могу сказать, что будет через четыре года. Но я считаю, что если бы сейчас были выборы, Дмитрий их не выиграл бы. Какой будет ситуация через четыре года - кто его знает", - сказал Тимошенко.