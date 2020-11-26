В Одесской области тонет спасательное судно, вокруг буксира - пятно нефтепродуктов

"Вокруг буксира образовалась пятно нефтепродуктов. Работники базы откачивают воду из отсеков корабля", - говорится в сообщении.

По словам спасателей, "Аметист" не был введен в эксплуатацию, но находился на балансе МПРС. Они говорят, что на стоянке в Александровке несколько лет подряд происходили кражи металла - неизвестные снимали с судов, находящихся у причалов, водонепроницаемые двери и перегородки.

"Аметист" - морской спасательный буксир проекту 1454, тип "напористый". Судно построено в 1977 году, длина 58, ширина 12,6, осадка 4,5 метра. Водоизмещение 1670 тонн. Скорость 13,5 узлов, экипаж 35 человек.



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