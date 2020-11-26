В центре Киева пьяный мужчина стрелял на улице из пистолета

26 ноября, 2020, 07:56

В центре Киева задержали пьяного мужчину, который развлекался, стреляя на улице

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

На улице Бассейной, 15 мужчина решил пострелять из пистолета. Работницы аптеки, расположенной неподалеку, испугались и вызвали охрану.

Представители частной охранной фирмы задержали мужчину. Им оказался местный житель по имени Николай, 1976 года рождения. Впоследствии его передали полиции.

Пистолет, который изъяли правоохранители, оказался стартовым, сделанным под холостые патроны.