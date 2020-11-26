В Киеве пьяный водитель, убегая от полиции, стал причиной ДТП с участием пяти автомобилей

26 ноября, 2020, 07:20

В Днепровском районе столицы произошло ДТП с участием водителя в состоянии алкогольного опьянения

Как удалось узнать Вартовим Еспресо, водитель ВАЗа двигался по улице Березняковская с выключенными фарами. Это увидел полицейский патруль, который потребовал остановки автомобиля. Однако водитель на Жигулях начал убегать.

Полиция, догоняя, включила красные проблесковые маячки и голосовым сообщением требовала, чтобы водитель остановился. Последний и не думал подчиняться стражам порядка.

Доехав до транспортной развязки «движение по кругу», беглец не справился с управлением и, наехав на бордюрный камень, сбил дорожные знаки, затем, выворачивая руль, пересек дорогу и другую зеленую полосу, врезался в припаркованные на обочине машины - микроавтобус Volkswagen Caravelle и седан Mitsubishi Lacetti, который по инерции врезался в Renault.

Обломки от ДТП полетели на проходящую рядом Scoda. Водитель оказался сильно пьян. К счастью кроме автомобилей авария обошлась без пострадавших.