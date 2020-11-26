Степанов: Вакцина от COVID-19 потребуется тем, кто переболел

26 ноября, 2020, 09:21

Вакцина от коронавируса потребуется даже тем, кто уже переболел, заявили в Минздраве

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, информирует 5 канал .

Он пояснил, что вакцина образует антитела, которые борются с вирусом. Если эти антитела исчезают у человека, который уже перенес COVID-19, их надо обновлять.

Министр напомнил, что Украина рассчитывает получить вакцину в рамках международной инициативы COVAX. Речь идет о 8 млн доз. Этого хватит для 4 миллионов человек. Препараты поступать частями. Вакцинироваться украинцы смогут в первой половине 2021-го года.

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