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Espreso.tvОбществоСтепанов: Вакцина от COVID-19 потребуется тем, кто переболел

Степанов: Вакцина от COVID-19 потребуется тем, кто переболел


фото: reuters
Вакцина от коронавируса потребуется даже тем, кто уже переболел, заявили в Минздраве

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, информирует 5 канал .

Он пояснил, что вакцина образует антитела, которые борются с вирусом. Если эти антитела исчезают у человека, который уже перенес COVID-19, их надо обновлять.

Министр напомнил, что Украина рассчитывает получить вакцину в рамках международной инициативы COVAX. Речь идет о 8 млн  доз. Этого хватит для 4 миллионов человек. Препараты поступать частями. Вакцинироваться украинцы смогут в первой половине 2021-го года.

Читайте также: Степанов заявил о переговорах со всеми разработчиками вакцин от COVID-19

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