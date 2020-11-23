Степанов заявил о переговорах со всеми разработчиками вакцин от COVID-19

23 ноября, 2020, 18:49

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина сейчас ведет переговоры со всеми разработчиками вакцин от COVID-19

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает НВ.

При этом Степанов добавил, что в мире пока нет зарегистрированной вакцины.

"Хочу подчеркнуть: в мире нет ни одной зарегистрированной вакцины. Но со всеми компаниями - Pfizer, AstraZeneca, Moderna, китайской Sinopharm, Johnson & Johnson - со всеми ними мы ведем переговоры и находимся на разных стадиях подписания соглашений по закупке вакцин ", - сказал он.

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По словам Степанова, когда договоры будут подписаны и появятся конкретные даты и объемы поставок - об этом станет известно.