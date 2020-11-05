"Заря" позорно проиграла АЕК в Запорожье
5 ноября, 2020, 23:52
В 3-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" дома проиграла греческом АЕК со счетом 1:4
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Дубль в матче сделал Марко Ливая, еще по одному мячу за АЭК забили Петрос Манталос и Муамер Танкович. За "Зарю" отличился лишь Владислав Кочергин.
После 2-го тура "Заря" занимает 4 место в группе G и имеет 0 очков. Греческий АЕК с 3 баллами - третий. Лидером квартета является английский "Лестер", который выиграл все матчи. Португальская "Брага" с 6 пунктами друга.
Лига Европы
3-й тур
5 ноября
Группа G
"Заря" (Украина) - АЕК (Греция) 1:4
Голы: Кочергин, 81 - Танкович, 7, Манталос, 34, Ливая, 54, 81
- 5 ноября во 3-м туре группового этапа Лиги Европы итальянский "Рома" крупно победила румынский "Клуж" со счетом 5:0.
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