"Заря" позорно проиграла АЕК в Запорожье

5 ноября, 2020, 23:52

В 3-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" дома проиграла греческом АЕК со счетом 1:4

Дубль в матче сделал Марко Ливая, еще по одному мячу за АЭК забили Петрос Манталос и Муамер Танкович. За "Зарю" отличился лишь Владислав Кочергин.

После 2-го тура "Заря" занимает 4 место в группе G и имеет 0 очков. Греческий АЕК с 3 баллами - третий. Лидером квартета является английский "Лестер", который выиграл все матчи. Португальская "Брага" с 6 пунктами друга.