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Espreso.tvСпорт"Заря" позорно проиграла АЕК в Запорожье

"Заря" позорно проиграла АЕК в Запорожье


фото: Getty Images
В 3-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" дома проиграла греческом АЕК со счетом 1:4
Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Дубль в матче сделал Марко Ливая, еще по одному мячу за АЭК забили Петрос Манталос и Муамер Танкович. За "Зарю" отличился лишь Владислав Кочергин.

После 2-го тура "Заря" занимает 4 место в группе G и имеет 0 очков. Греческий АЕК с 3 баллами - третий. Лидером квартета является английский "Лестер", который выиграл все матчи. Португальская "Брага" с 6 пунктами друга.

Лига Европы

3-й тур

5 ноября

Группа G

"Заря" (Украина) - АЕК (Греция) 1:4

Голы: Кочергин, 81 - Танкович, 7, Манталос, 34, Ливая, 54, 81

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