Проект бюджета-2021 в целом совпадает с оценками МВФ, - Марченко
Об этом пишет Экономическая правда.
"Подготовленный ко второму чтению и направленный на рассмотрение Кабмину проект бюджета-2021 в целом совпадает с оценками специалистов Фонда", - сказал Марченко в комментарии изданию.
Он напомнил, что после конструктивных переговоров Министерство финансов успешно завершило консультации с Международным валютным фондом по проекту государственного бюджета Украины на 2021 год.
По его словам, консолидированная позиция с МВФ по согласованию основных позиций - это результат слаженной работы Кабинета министров при всесторонней поддержке Офиса президента, которые действовали как единая команда.
Марченко отметил, что основными параметрами переговоров было формирование общего видения с МВФ основных бюджетных показателей в части доходов и расходов основного финансового документа страны и дефицита.
- Напомним, 26 ноября Минфин заявил, что завершил переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год.
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