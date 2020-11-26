Проект бюджета-2021 в целом совпадает с оценками МВФ, - Марченко

26 ноября, 2020, 15:34

По словам министра финансов Сергея Марченко, подготовленный ко второму чтению и направленный на рассмотрение Кабмина проект бюджета-2021 в целом совпадает с оценками специалистов Международного валютного фонда (МВФ)

Об этом пишет Экономическая правда.

"Подготовленный ко второму чтению и направленный на рассмотрение Кабмину проект бюджета-2021 в целом совпадает с оценками специалистов Фонда", - сказал Марченко в комментарии изданию.

Он напомнил, что после конструктивных переговоров Министерство финансов успешно завершило консультации с Международным валютным фондом по проекту государственного бюджета Украины на 2021 год.

По его словам, консолидированная позиция с МВФ по согласованию основных позиций - это результат слаженной работы Кабинета министров при всесторонней поддержке Офиса президента, которые действовали как единая команда.

Марченко отметил, что основными параметрами переговоров было формирование общего видения с МВФ основных бюджетных показателей в части доходов и расходов основного финансового документа страны и дефицита.

Напомним, 26 ноября Минфин заявил, что завершил переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год.