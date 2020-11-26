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Espreso.tvОбществоПарламент Армении провалил отмену военного положения в стране

Парламент Армении провалил отмену военного положения в стране


фото: ria
26 ноября парламент Армении 56 голосами против отказался отменить военное положение

Об этом сообщает newsarmenia.

Отмечается, что отмену военного положения в стране после мирного соглашения с Азербайджаном поддержали 36 депутатов, а против этого решения выступили 56 парламентариев.

В то же время отмечается, что в Минобороны страны также выступили против отмены военного положения.

Министерство обороны попросило парламент не отменять военное положение, пока не будут приняты дополнительные урегулирования, которые могли бы предотвратить обострение ситуации внутри Армении.

Напомним, военное положение в Армении было введено 27 сентября после начала боевых действий в Нагорном Карабахе.

 

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