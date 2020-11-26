Парламент Армении провалил отмену военного положения в стране

26 ноября, 2020, 17:40

26 ноября парламент Армении 56 голосами против отказался отменить военное положение

Об этом сообщает newsarmenia.

Отмечается, что отмену военного положения в стране после мирного соглашения с Азербайджаном поддержали 36 депутатов, а против этого решения выступили 56 парламентариев.

В то же время отмечается, что в Минобороны страны также выступили против отмены военного положения.

Министерство обороны попросило парламент не отменять военное положение, пока не будут приняты дополнительные урегулирования, которые могли бы предотвратить обострение ситуации внутри Армении.

Напомним, военное положение в Армении было введено 27 сентября после начала боевых действий в Нагорном Карабахе.

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