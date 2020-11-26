НАБУ направило ходатайство о задержании подозреваемых судей ОАСК
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
"Детективы НАБУ направили генпрокурору проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей подозреваемых судей ОАСК, грубо уклоняются от выполнения своих процессуальных обязанностей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к таким действиям следствие вынуждено прибегнуть ввиду отсутствия других законных путей для доставки подозреваемых в суд и обеспечения их надлежащей процессуальной поведения.
НАБУ и САП подозревают руководство и ряд судей ОАСК в попытке захвата государственной власти, участия в преступной организации и злоупотреблении влиянием. В сентябре 2020 года следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве по этим фактам до 17 января 2021 года. В соответствующем решении, в частности, подтверждено приобретение судьями статуса подозреваемых, иначе вопрос о продлении срока досудебного расследования в отношении них не рассматривался бы.
- Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" голове Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюка.
- НАБУ объявило в розыск Вовка.
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