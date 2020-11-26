МИД выразил протест в связи с отправкой россиянами сотого "гумконвоя" в ОРДЛО

26 ноября, 2020, 18:25

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста России в связи с отправкой очередного гуманитарного конвоя на оккупированный Донбасс

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

"Гумконвой" прибывает через российские КПП "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые Украиной пункты пропуска "Изварино" и "Успенка". Россияне делают невозможным досмотр груза украинскими таможенниками и пограничниками, как предусмотрено законодательством Украины и двусторонними международными договорами.

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В МИД добавили, что будут соответствующим образом реагировать на все последующие противоправные действия России.