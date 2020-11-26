РФ отправила в ОРДЛО очередной "гумконвой"

26 ноября, 2020, 14:11

26 ноября "гумконвой" россиян въехал на временно оккупированную территорию ОРДЛО

Об этом сообщает Госпогранслужба .

"Поскольку перемещение" гумконвоя "вновь происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным Комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение, без выполнения контрольных функций", - прокомментировали в ГНАУ.

Отмечается, что с 5.30 до 6.35 часов утра через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на въезд в Украину последовало 2 колонны т.н. "Гумконвою" в составе 14 автомобилей.

"В грузовиках, которые были заполнены на 40-50%, якобы перевозили медицинское оборудование и медикаменты", - подчеркнули пограничники.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо