РФ отправила в ОРДЛО очередной "гумконвой"
Об этом сообщает Госпогранслужба .
"Поскольку перемещение" гумконвоя "вновь происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным Комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение, без выполнения контрольных функций", - прокомментировали в ГНАУ.
Отмечается, что с 5.30 до 6.35 часов утра через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на въезд в Украину последовало 2 колонны т.н. "Гумконвою" в составе 14 автомобилей.
"В грузовиках, которые были заполнены на 40-50%, якобы перевозили медицинское оборудование и медикаменты", - подчеркнули пограничники.
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