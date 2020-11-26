Лучший боксер мира отказался от третьего боя с самым принципиальным соперником

26 ноября, 2020, 13:20

Лидер рейтинга лучших боксеров мира мексиканец Сауль Альварес отказался от третьего боя с казахстанцем Геннадием Головкиным

Об этом заявил тренер мексиканца Эдди Рейносо, сообщает vRINGe.com .

По его словам, сейчас для Сауля Альвареса неактуален поединок против Геннадия Головкина, поскольку он решил сосредоточиться на выступлениях во второй средней категории (до 76,2 кг), а казахстанец остается среди средневесов (до 72,6 кг).

"Альваресу будет сейчас очень трудно сделать лимит среднего веса. Так что единственным логичным вариантом в 72,6 кг может быть разве что бой с Головкина. Хотя мне кажется, что даже казахстанцев этот вес дается очень непросто. Сейчас мы приняли решение отказаться от среднего дивизиона . Мы сосредоточены на второй средней категории. Цель Канело - стать абсолютным чемпионом мира ", - сказал Рейносо.

Головкин и Альварес встречались дважды, в 2017 году была зафиксирована ничья, в 2018 по очкам победил мексиканец.

25 ноября стало известно, что Геннадий Головкин 18 декабря будет защищать титул чемпиона мира IBF в среднем весе в бою против поляка Камила Шеремета.

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