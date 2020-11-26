Коронавирус: Польша начнет вакцинировать граждан в январе-феврале

26 ноября, 2020, 12:47

В Польше анонсировали проведение первой вакцинации в стране от коронавируса

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковський, передает Onet.pl.

По словам Шинковського, Польша с лета ведет переговоры по поставке вакцины.

Заместитель министра отметил, что поляки "будут гарантированный доступ к вакцине против коронавируса", и что "рубеж января и февраля" станет моментом, когда будут проведены первые прививки.

Напомним, что в Германии могут продолжить карантин до марта.

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