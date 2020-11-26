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Espreso.tvМирКоронавирус: Грузия до конца января вводит локдаун

Коронавирус: Грузия до конца января вводит локдаун

В Грузии с 28 ноября по 31 января вводят жесткие карантинные ограничения из-за увеличения заболеваемости коронавирусом

Об этом сообщает "Грузия Online".

"Учитывая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в Грузии, Межведомственный координационный совет под руководством премьер-министра принял решение усилить и расширить действующие ограничения в стране", - говорится в сообщении.

Отмечается, что карантин будет с 28 ноября по 31 января.

Выходить на улицу будет запрещено в период с 21:00 до 5:00. Исключением будут предновогодний и предрождественский вечера 31 декабря и 6 января.

Прекратят работу всех междугородних пассажирских перевозок. Запрет не распространяется только на такси. Ресторанам будет разрешено продавать блюда только с собой и на доставку, а спортзалы, бассейны, художественные студии и т.п. будут закрыты Также закроют детсады и ясли, а школы переходят на дистанционное обучение. Прекратят работу все непродовольственные рынки и почти все непродовольственные магазины, кроме зооаптек и зоотоваров, бытовой химии и прессы.

С 24 декабря до 2 января ограничения обещают ослабить. В этот период откроют ТРЦ и рынки, восстановится работа муниципального транспорта и междугородние перевозки. После этого снова запустят транспорт только с 16 января.

  • Напомним, что в Германии могут продлить карантин до марта.

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