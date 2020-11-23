Правительство проводит финальные согласования подготовленного ко второму чтению проекта бюджета-2021, - Мокан
Об этом сообщил Василий Мокан, нардеп от "Слуги народа", представитель Кабмина в парламенте, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".
"Кабмин планировал передать законопроект (о государственном бюджете на 2021, - ред.), но возникла необходимость еще несколько дней его доработать, досогласовать. Даже не столько доработать, сколько пройти все необходимые согласования с министерствами для того, чтобы все-таки выйти на финальный вариант текста", - сказал нардеп.
Он прогнозирует, что в ближайшее время, возможно, завтра, правительство зарегистрирует в Верховной Раде подготовленный ко второму чтению проект бюджета на следующий год.
"На самом деле, сам документ фактически на финальной стадии. Что касается Верховной Рады, он будет передан в бюджетный комитет, где его будут дорабатывать в течение 10 дней, по процедуре", - пояснил парламентарий.
Он соглашается, что принять документ до 1 декабря "уже невозможно". В то же время, прогнозирует рассмотрение сметы во втором чтении в одну из двух пленарных недель ВРУ в декабре - или 1-4, или 15-18 декабря.
"Я храню оптимистичные надежды и уверен, что он не будет затянут под новогоднюю елку, как это раньше практиковалось", - резюмировал Мокан.
- Напомним, 5 ноября Верховная Рада поддержала за основу проект закона о государственном бюджете на 2021 год.
- Согласно законодательству, парламент должен до 1 декабря принять закон о государственном бюджете на следующий год.
- Пока никто не знает, каким будет государственный бюджет на следующий год. В том числе возможны "договорняки" за привлечение голосов представителей других политсил, убеждена Ольга Василевская-Смаглюк, народный депутат из фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
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