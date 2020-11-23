Правительство проводит финальные согласования подготовленного ко второму чтению проекта бюджета-2021, - Мокан

23 ноября, 2020, 21:20

Кабмин проводит финальные согласования с министерствами проекта государственного бюджета на 2021 год

Об этом сообщил Василий Мокан, нардеп от "Слуги народа", представитель Кабмина в парламенте, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".

"Кабмин планировал передать законопроект (о государственном бюджете на 2021, - ред.), но возникла необходимость еще несколько дней его доработать, досогласовать. Даже не столько доработать, сколько пройти все необходимые согласования с министерствами для того, чтобы все-таки выйти на финальный вариант текста", - сказал нардеп.

Он прогнозирует, что в ближайшее время, возможно, завтра, правительство зарегистрирует в Верховной Раде подготовленный ко второму чтению проект бюджета на следующий год.

"На самом деле, сам документ фактически на финальной стадии. Что касается Верховной Рады, он будет передан в бюджетный комитет, где его будут дорабатывать в течение 10 дней, по процедуре", - пояснил парламентарий.

Он соглашается, что принять документ до 1 декабря "уже невозможно". В то же время, прогнозирует рассмотрение сметы во втором чтении в одну из двух пленарных недель ВРУ в декабре - или 1-4, или 15-18 декабря.

"Я храню оптимистичные надежды и уверен, что он не будет затянут под новогоднюю елку, как это раньше практиковалось", - резюмировал Мокан.