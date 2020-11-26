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Espreso.tvОбществоЭкс-беркутовец, которого подозревают в расстреле Майдана, пытается через суд восстановиться в полиции

Экс-беркутовец, которого подозревают в расстреле Майдана, пытается через суд восстановиться в полиции


фото: gordonua
Экс-беркутовец Александр Маринченко, обвиняемый в расстрелах участников Революции Достоинства, просит Окружной административный суд восстановить его в полиции

Об этом в комментарии Радио Свобода рассказал адвокат экс-беркутовцев Стефан Решко.

По его словам, иск подали в феврале, тогда же, когда Маринченко уволили из полиции.

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"Будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства, без вызова сторон, без уведомления о слушании. Где-то в следующем году будет рассмотрение", - сказал адвокат.

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