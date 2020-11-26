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Espreso.tvЭкономикаБиткойн за день обвалился на $2 тыс., - Reuters

Биткойн за день обвалился на $2 тыс., - Reuters


фото: reuters
Стоимость биткойна за день обвалилась на 13%, до самого низкого значения за последние десять дней, до $17,074/BTC

Об этом пишет Reuters.

"Биткойн, крупнейшая мировая криптовалюта, упала почти на 13% до самого низкого значения с 16 ноября. Последний раз его цена снизилась на 9% и составила $17,074, что стало существенным сокращением по сравнению с его трехлетним максимумом в $19,521 в среду", - говорится в сообщении.

В издании отметили, что падение произошло после того, как генеральный директор Coinbase Inc. Брайан Армстронг в Twitter написал, что США, возможно, рассматривают новые правила, которые могут подорвать цифровые транзакции. По информации издания, опасения относительно возможного регулирования криптовалюты стали одной из причин падения.

Отмечается, что падение биткойна спровоцировало падение и других криптовалют. Так, Ethereum упал на 13%, а Ripple (XRP) - более чем на 20%.

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