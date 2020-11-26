АЕК - "Заря": стартовые составы команд на матч Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После 3-го тура "Заря" занимает 4 место в группе G и имеет 0 очков. Греческий АЕК с 3 баллами - третий. Лидером квартета является английский "Лестер", который выиграл все матчи. Португальская "Брага" с 6 пунктами - 2-я.
Лига Европы
4-й тур
26 ноября
Группа G
АЕК (Греция) - "Заря" (Украина)
АЭК: Атанасиадис, Сварнас, Чигринский, Неделчару, Бакакис, Крстичич, Шахов, Симоеш, Инсуа, Ливая, Танкович.
Запасные: Цинтотас, Теохарис, Ансарифард, Албанис, Оливейра, Галанопулос, Хнид, Сарделис, Христопулос, Махаирас, Ботос, Василантонопулос.
"Заря": Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Циганикс, Иванисеня, Юрченко, Кочергин, Громов, Гладкий, Кабаев.
Запасные: Василь, Мацапура, Лунев, Перович, Назарина, Алефиренко, Поддубный, Гринь, Саядманеш
Афины, Олимпийский стадион "Спирос Луис"
Начало в 19:55
Прямая трансляция на Megogo и телеканале "Футбол 1"
- 5 ноября в 3-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" позорно проиграла греческому АЕК со счетом 1:4.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-
-
Читайте также
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-