АЕК - "Заря": где и когда смотреть матч Лиги Европы
26 ноября, 2020, 08:01
В 4-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" сыграет против греческого АЕК
Об этом сообщает Еспресо.TV .
После 3-го тура "Заря" занимает 4 место в группе G и имеет 0 очков. Греческий АЕК с 3 баллами - третий. Лидером квартета является английский "Лестер", который выиграл все матчи. Португальская "Брага" с 6 пунктами друга.
Лига Европы
4-й тур
26 ноября
Группа G
АЕК (Греция) - "Заря" (Украина)
Афины, Олимпийский стадион "Спирос Луис"
Начало в 19:55
Прямая трансляция на Megogo и телеканале "Футбол 1"
- 5 ноября в 3-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" позорно проиграла греческом АЕК со счетом 1: 4.
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