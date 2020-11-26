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Espreso.tvСпортАЕК - "Заря": где и когда смотреть матч Лиги Европы

АЕК - "Заря": где и когда смотреть матч Лиги Европы


фото: Getty Images
В 4-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" сыграет против греческого АЕК

Об этом сообщает Еспресо.TV .

После 3-го тура "Заря" занимает 4 место в группе G и имеет 0 очков. Греческий АЕК с 3 баллами - третий. Лидером квартета является английский "Лестер", который выиграл все матчи. Португальская "Брага" с 6 пунктами друга.

Лига Европы

4-й тур

26 ноября

Группа G

АЕК (Греция) - "Заря" (Украина)

Афины, Олимпийский стадион "Спирос Луис"

Начало в 19:55

Прямая трансляция на Megogo и телеканале "Футбол 1"

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