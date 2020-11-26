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Espreso.tvСпортАЕК - "Заря": букмекеры дали прогноз на матч Лиги Европы

АЕК - "Заря": букмекеры дали прогноз на матч Лиги Европы


фото: Getty Images
Букмекеры считают греческий АЕК фаворитом матча 4-го тура Лиги Европы против "Зари"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Букмекерские конторы предлагают на победу клуба из Афин коэффициент 1,62, на ничью дают 4,00, а на выигрыш "Зари" - 5,50.

Матч АЕК - "Заря" состоится сегодня в Афинах и начнется в 19:55.

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