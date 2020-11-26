АЕК - "Заря": букмекеры дали прогноз на матч Лиги Европы
26 ноября, 2020, 12:50
Букмекеры считают греческий АЕК фаворитом матча 4-го тура Лиги Европы против "Зари"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Букмекерские конторы предлагают на победу клуба из Афин коэффициент 1,62, на ничью дают 4,00, а на выигрыш "Зари" - 5,50.
Матч АЕК - "Заря" состоится сегодня в Афинах и начнется в 19:55.
- Напомним, 5 ноября в 3-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" проиграла греческому АЕК со счетом 1: 4.
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