Закрытие ТЦ, школ и ресторанов: Болгария усилит карантин

25 ноября, 2020, 15:28

Из-за увеличения случаев коронавируса в Болгарии с 27 ноября усиливают карантин

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что в стране с пятницы, 27 ноября, правительство усиливает карантин из-за коронавируса.

"Доказано, что только одно влияет на COVID-19 - уменьшение социальных контактов или карантин. Чтобы ослабить давление на больницы, которые находятся на грани, мы вводим меры на три недели", - отметил он.

Так, с 27 ноября в Болгарии будут закрыты рестораны, ночные клубы, торговые центры, спортзалы и детские сады. Школы и университеты перейдут на дистанционное обучение. Также будут запрещены туристические поездки по территории страны и за границу.

В свою очередь небольшие магазины останутся открытыми, а спортивные мероприятия будут проходить без зрителей. Количество зрителей в театрах будет ограничено 30% от вместимости.

Новые карантинные ограничения будут действовать до 21 декабря.

В Великобритании ослабят карантин из-за коронавируса на период Рождества.

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