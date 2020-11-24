В Британии ослабят карантин на 5 дней во время празднования католического Рождества
24 ноября, 2020, 22:26
В Великобритании согласились ослабить ограничения из-за коронавируса на период Рождества
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .
В период с 23 по 27 декабря позволят свободное передвижение для жителей Шотландии, Англии и Уэльса, а для североирландцев - с 22 по 28 декабря.
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В домах, на улице или в церквях разрешается собираться людям с трех разных домохозяйств.
В правительстве отметили, что эти правила - это компромисс между защитой людей и желанием семей встретиться.
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