Ибрагимович в 39 лет вернул себе титул лучшего футболиста года

25 ноября, 2020, 12:47

Форвард итальянского "Милана" Златан Ибрагимович в 12-й раз признан лучшим футболистом Швеции

Об этом сообщает Aftonbladet .

Для 39-летнего форварда этот титул стал уже 12-м в карьере. Впервые Златан Ибрагимович получил награду в 2005 году, а с 2006-го до 2016 года побеждал в конкурсе 10 раз подряд.

Ибрагимович к началу 2020 вернулся в "Милан". В нынешнем сезоне он сыграл за итальянский клуб 10 матчей, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.

Также он выступал за шведский "Мальме", нидерландский "Аякс", итальянские "Ювентус", "Интер", испанскую "Барселону", французский ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси" из США.

23 ноября стало известно, что Златан Ибрагимович пропустит месяц из-за травмы бедра.

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