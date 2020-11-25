25 ноября, 2020, 11:43

По словам журналиста, парня был задержан 6 ноября и на протяжении трех недель держали в одиночной камере и не позволяли связаться с посольством Украины. Власти Индонезии хочет выдать политбеженца в Россию

Об этом сообщил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram.

"6 ноября 2020 года гражданина Украины Михаила Орешникова по требованию РФ задержал Интерпол в аэропорту Джакарта (Индонезия)", - написал Цаплиенко.

По словам журналиста, друзья и коллеги задержанного Орешников многократно обращались в украинский МИД, но их вмешательство в дело оказалось мало.

"На днях может произойти экстрадиция Михаила в Россию. Ситуация становится критической", - подчеркнул журналист.

Михаил орешниковая был членом российского объединения "Реструкта", лидера которого, Максима "Тесака" Марцинкевича, нашли мертвым в своей камере в Челябинске в сентябре этого года.

В 2014 году орешниковая открыто выступил против оккупации Крыма и информировал общественность о преступлениях т.н. "зеленых человечков" в Украине. За свои действия неоднократно был задержан полицией РФ и истязаемый. После угроз жизни, 26 июля 2014 россиянин появился на пункте пропуска "Бачевск" и попросил предоставить ему политическое убежище в Украине. Имея украинские корни, в 2016 году Михаил получил украинский паспорт и стал гражданином Украины, а перед тем, согласно закону, отказался от гражданства РФ.

Цаплиенко отметил, что в аэропорту Джакарта при задержании у парня были изъяты украинские документы, а в акте задержания и последующих документах его записали гражданином РФ. Ему было запрещено связываться с украинским посольством и первые недели держали в одиночной камере с ограничением в любых правах (связь, прогулки, информация).

"Некоторые мои коллеги упрекают Михаила его участие в российском националистическом движении"Реструкта ". Но, когда он оказался в Украине, то, по его словам, увидел" менталитет, противоположный рабском и советском ". Надеюсь, сказал искренне. Как бы то ни было на сегодня он украинский гражданин, а Украина должна стоять за своих. Просьба ко всем СМИ - распространить информацию об экстрадиции Орешникова. не отдают украинском Москве ", - подчеркнул Цаплиенко.

В то же время, украинское посольство в Индонезии и МИД не давали комментариев по этому поводу.

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